Thomas Muller avoue : «Quand Lewandowski est parti, Sadio Mané m’a dit que …»

Le deuxième tour de la phase de groupes de la Ligue des champions apporte une réunion tant attendue entre Lewandowski et le Bayern. Actuellement à Barcelone, l’attaquant polonais revient à Munich après un été tumultueux, avec des accusations échangées de part et d’autre.

Interrogé sur le départ de son ancien partenaire d’attaque, Thomas Muller n’a caché aucun mécontentement. «Il faudra encore du temps avant que ce grand attaquant n’entre dans le passé de ce club. Cela n’arrivera peut-être jamais, mais cela ne nous aide pas à y penser. Il ne nous a pas donné la raison de son départ. Chaque personne doit prendre ses propres décisions et nous ont dit les médias».

«Je pense que c’est normal, je n’allais pas non plus parler des autres clubs dans le vestiaire. Malgré tout, j’entretiens de bonnes relations avec lui», a-t-il expliqué lors de la conférence de presse. Pour remplacer l’attaquant polonais, Sadio Mané est arrivé et l’international allemand s’est remémoré une curieuse conversation qu’il a eue avec les renforts de Liverpool.

«Mané me le dit depuis 10 jours pour voir s’il ne me manque pas et je ne me souviens pas d’avoir passé le ballon à Lewandowski», a-t-il plaisanté. Cette semaine en Ligue des Champions, Bayern Munich accueille le FC Barcelone pour le compte de la deuxième journée.