Thomas Müller avoue la vérité : «Nous savons que les choses auraient pu…»

Thomas Tuchel s’est montré clair et percutant après la défaite de Chelsea face au Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions (1-3) et n’a laissé aucune chance à un éventuel retour.

«Vivre le match nul vivant ? Non, non», a déclaré catégoriquement l’Allemand, qui a précisé plus tard qu’«à ce moment, et jouant à ce niveau, il ne l’est pas».

«C’est une défaite difficile et l’une des pires premières parties que j’ai vues ici à Stamford Bridge. A ce niveau, on ne peut pas jouer comme ça individuellement ou en équipe», a insisté Tuchel, continuant de critiquer qu’«on n’ait pas» pas assez, rien. On ne fait plus ce qu’on faisait et on est loin de notre niveau. C’est comme ça qu’on perd des matchs».

Comme cela le caractérise déjà, l’Allemand ne filtre pas. «Tout a mal tourné. Non seulement à quel point nous avons été ouverts, mais aussi où nous avons passé le ballon et comment nous l’avons fait . Où nous avons attaqué, notre intensité… Nous ne pouvons pas nous plaindre quand nous perdons après une première mi-temps comme ça.»

Désormais, avant le match retour, Tuchel juge crucial de se concentrer sur le prochain rival. «Il est très important de comprendre que nous allons d’abord à Southampton . Je m’en assurerai. Si nous continuons à jouer comme ça, nous perdrons contre Southampton. Et nous n’aurons même pas à penser au Bernabeu, ils vont nous écraser.»