Thomas Meunier avoue enfin la vérité : «Le Barça, c’est un train qui ne passe…»

A 37 ans, Cristiano Ronaldo disputera sa cinquième Coupe du monde, cependant, son esprit de compétition ne se contente pas de cet exploit.

Cristiano Ronaldo est l’un des joueurs les plus disciplinés, talentueux et compétitifs au monde, trois qualités qui pourraient le mener à la plus longue carrière de l’histoire des grands championnats européens, puisque son objectif est de continuer à jouer jusqu’après 40 ans.

A 37 ans, Cristiano ne se contente pas de continuer à jouer dans le football d’élite, car chaque jour il s’efforce de maintenir son niveau et d’être le meilleur joueur de ses équipes, là où il n’a rien à envier à des joueurs de 20 ans plus jeunes, depuis que sa vitesse et les réflexes sont encore intacts.

Cristiano Ronaldo est le référent maximal de l’équipe nationale portugaise et à la fin de l’année, il connaîtra sa cinquième Coupe du monde consécutive au Qatar.

Un exploit vraiment admirable, cependant, il ne s’en contente pas et, en fonction des résultats que son équipe obtient pendant la compétition, le joueur de Manchester United pourrait devenir obsédé d’atteindre le tournoi 2026 dans de bonnes conditions.

Si l’attaquant le propose, il pourrait aller aux nominations des États-Unis, du Canada et du Mexique à 41 ans, un âge assez avancé pour un footballeur professionnel.

Cependant, Cristiano s’est toujours démarqué et grâce à sa génétique privilégiée et son désir d’atteindre l’excellence, il pourrait être le premier footballeur à dépasser les cinq apparitions en coupes du monde.

Quel est le secret de Cristiano Ronaldo pour rester en forme ?

Cristiano pense que son corps ne mérite que le meilleur, c’est pourquoi depuis plusieurs années, il suit un régime alimentaire strict composé de six portions d’aliments sains par jour.

Le footballeur est l’ennemi numéro un des boissons sucrées et ne consomme de la malbouffe qu’à des occasions bien précises.

En ce sens, on pourrait dire que le seul vice de Cristiano Ronaldo est l’exercice et, en plus de se conformer aux entraînements imposés par son équipe, le Portugais subit également des séances de cardio exigeantes et 300 redressements assis par jour.

Il est important de noter que toute cette activité physique s’accompagne d’un repos adéquat et de plusieurs litres d’eau.