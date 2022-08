Thierry Henry : «Si Messi, Neymar et Mbappé continuent comme ça, je vous le dis…»

Le Chelsea connaît un début de saison assez mouvementé. Après avoir fait match nul lors de la dernière journée de championnat, ils viennent de subir une douloureuse défaite 3-0 contre Leeds.

Mais une grande partie du résultat écrasant est due au premier but encaissé. Édouard Mendy, gardien de l’équipe des bleus, a encore tout gâché. Sa grosse erreur en quart de finale de la Ligue des champions à Stamford Bridge contre le Real Madrid lorsqu’il a raté une simple passe et que Benzema en a profité pour porter le score à 1-3 l’a laissé dans une mauvaise position et de nombreuses critiques lui ont été adressées.

Maintenant, quelques mois plus tard, le Sénégalais a de nouveau commis une erreur grotesque qui a signifié le 1-0 dans le match. Thiago Silva n’a vu aucune option pour jouer le ballon vers l’avant et a décidé de donner le ballon à son gardien de but, qui l’a contrôlé, a mis beaucoup de temps à décider quoi faire et a essayé de dribbler l’adversaire, qui a pressé le gardien de but très rapidement et a récupéré le balle pour marquer le premier but.

Après la grave erreur, les choses ne se sont pas améliorées pour l’équipe de Tuchel, qui a vu comment Leeds United les a surmontés et a fini par battre 3-0 avec des buts d’ Aaronson, Rodrigo Moreno et Jack Harrison pour se placer momentanément à la deuxième place, seulement dépassé par un Arsenal qui a tout gagné.