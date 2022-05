Thierry Henry réagit à la prolongation de Kylian Mbappé : «Il a décidé de rester. C’est…»

Dans une interview accordée à Foot Mercato, Edouard Mendy, le portier sénégalais, qui est revenu sur la CAN et sur sa saison à Chelsea, a été interrogé sur Karim Benzema, qui lui a mis 4 buts en deux matches lors des quarts de finale de la Ligue des champions.

S’il concède que Benzema est un des meilleurs au monde à son poste, Mendy a cependant fait savoir qu’en Premier League, il s’est habitué à joué face aux meilleurs.

«Karim Benzema fait partie des meilleurs attaquants mais quand vous jouez en Premier League, vous jouer face aux meilleurs au poste au monde. Il en fait partie. Il est au très haut niveau depuis de très longues années.

Tout ce qui lui arrive, il le mérite énormément, que ce soit en club et le rappel en sélection qui date de l’année dernière. Il a travaillé pour et c’est tout à fait logiquement qu’il performe à ce niveau.», dit-il.

Néanmoins, pour la finale de la Ligue des champions, le Sénégalais supportera son compatriote de Liverpool, Sadio Mané.

«J’ai envie que Sadio Mané gagne la Ligue des Champions bien sûr. Il fait une saison exceptionnelle, il est en course pour le Ballon d’Or et la Ligue des Champions va marquer un tournant. Il joue contre son plus grand concurrent. Celui qui sortira vainqueur marquera énormément de points», a-t-il ajouté.