Thierry Henry lâche enfin : «C’est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo…»

Thierry Henry fait partie des personnalités du football mondial qui ont depuis longtemps confirmé leur position dans l’éternel débat du football sur qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Lors d’une conversation qu’il a eue avec l’historique Rio Ferdinand il y a plusieurs années, le meilleur buteur de tous les temps d’Arsenal a clairement indiqué que s’il respecte grandement l’héritage de Cristiano Ronaldo, il est l’un de ceux qui pensent que le capitaine argentin est le meilleur de tous.

«Je vais avec Leo (Messi). Je respecte beaucoup (Cristiano) Ronaldo pour la quantité de travail qu’il met dans le jeu et la quantité de dévouement qu’il a, mais Leo est tout simplement un phénomène», a déclaré la légende française, dans des mots (2014) recueillis sur la chaîne. de YouTube de Rio Ferdinand Présente CINQ.

Et concernant la différence la plus significative entre les deux, Titi a conclu : «Bien que Messi travaille dur, il a un don. Ce qu’il fait, nous ne le reverrons jamais. Et de l’autre côté on a un gars (Cristiano Ronaldo) qui fait tout avec le boulot. Je ne dis pas que Messi ne fonctionne pas, mais c’est plutôt un talent naturel pour lui.

Et Ronaldo a dû travailler dur pour arriver au sommet. C’est, pour moi, la différence. Après, la mentalité qu’ils ont est la même parce qu’ils veulent être l’homme de chaque instant ou à chaque entraînement».