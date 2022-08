Thierry Henry : «Kylian Mbappé va devoir bien…»

Federico Valverde a exprimé ses sentiments après la victoire contre Almería et a révélé une phrase que Karim Benzema leur a dite au milieu du match. De plus, il a plaisanté sur le but sur coup franc de David Alaba.

«C’était important de commencer la Liga par une victoire, de commencer à gagner, face à un rival difficile, qui remplissait le terrain avec beaucoup d’enthousiasme. Cela nous a coûté cher et nous avons pu marquer deux buts, c’est le plus important», a commencé l’Uruguayen, en dialogue avec Movistar.

Et dans le même ordre d’idées, il a révélé une phrase que Karim Benzema leur avait dite en plein match : «On a eu beaucoup d’occasions, on n’a pas pu convertir, mais on a été patient. Karim Benzema nous a dit qu’il fallait être patient, que les buts allaient venir et ainsi de suite.»

Enfin, Valverde a évoqué le superbe coup franc marqué par David Alaba, qui est entré en jeu en seconde période et, sur le premier ballon qu’il a touché, a tiré par-dessus la barrière dans le coin pour donner la victoire au Real Madrid.

«Il paraît qu’il serait entré pour ça, pour avoir un but comme ça (rires). Depuis qu’il est arrivé, il a toujours été un meneur, il a toujours servi d’inspiration aux plus jeunes», a déclaré l’ancien footballeur de Peñarol.