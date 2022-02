Thierry Henry : «Je ne pense pas que Kylian Mbappé va…»

Après une carrière de plus de 25 ans, il ne fait aucun doute que Gianluigi Buffon a affronté certains des plus grands footballeurs de tous les temps. C’est pourquoi, lorsqu’il a parlé du meilleur rival qu’il ait jamais eu au plus haut niveau, il a fini par sortir trois noms très spéciaux pour l’histoire du jeu.

Depuis plusieurs années, en conférence de presse, le champion du monde était directement interpellé par les adversaires les plus impressionnants qu’il ait rencontrés dans l’élite.

Et sa réaction immédiate a été de souligner la capacité de buteur de Ronaldo Nazário, les ressources de finition de Cristiano Ronaldo et le génie de Lionel Messi.

«Les plus grands footballeurs que j’ai affrontés ? Les deux Ronaldo et Messi», a répondu l’actuel gardien de Parme, dans des propos (2018) recueillis par les médias officiels de la Juventus.

Le meilleur 9 qui ait jamais existé, le meilleur buteur de tous les temps dans le football professionnel et le propriétaire des meilleurs records individuels jamais vus. Ronaldo, Cristiano et Messi. Rien à discuter, votre honneur.