Thierry Henry : «Mbappé peut créer et finir, mais Haaland ne peut que…»

Interrogé sur le duel à distance entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, Thierry Henry a reconnu les qualités des deux attaquants. Néanmoins, il donne toujours sa préférence à l’attaquant du PSG.

Alors que le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a rythmé le football pendant plus de dix ans, la relève est déjà là. En effet, Kylian Mbappé et Erling Haaland semblent également partis pour affoler les statistiques tant ils sont précoces en terme de buts.

Mardi soir, les deux ont d’ailleurs inscrit un doublé lors de la victoire du PSG contre la Juventus (2-0) et celle de Manchester City à Séville (4-0). Néanmoins, Thierry Henry a toujours une petite préférence.

«Mbappé peut créer et finir. Haaland ne crée pas, il finit. Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer dans l’axe. Haaland ne peut jouer que dans l’axe. C’est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner la Ligue des champions. Pour l’instant, Mbappé a toujours mon vote», lance le Champion du monde 1998 au micro de CBS Sports.