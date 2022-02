Thierry Henry en colère contre Cristiano et ses coéquipiers : «Je ne suis pas, mais…»

Irrésistible sur les terrains, comme en témoigne son but inscrit avec le PSG face au Real Madrid à l’occasion de la première manche des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé serait également pleinement épanoui dans sa vie privée.

A en croire les informations publiées dans Closer cet automne, le champion du monde serait en effet en couple avec Emma Smet, la fille de David Hallyday et la petite-fille de Johnny Hallyday.

A défaut de s’épancher sur cette supposée liaison, Kylian Mbappé avait reconnu du changement dans sa vie sentimentale.

«Je suis aussi beaucoup plus heureux dans ma vie personnelle et cela joue aussi. C’est le plus important et cela aide pour faire de grandes performances», avait-il ainsi confié au micro de Téléfoot.

Alors qu’elle tient le haut de l’affiche au théâtre avec la pièce Le jeu de la vérité, Emma Smet a à son tour évoqué ces rumeurs. «Si je devais commenter toutes les photos qu’on prend de moi, je vais avoir du mal à m’en sortir», a-t-elle répondu, prenant ainsi soin de répondre à côté.

Désireuse d’être discrète sur sa vie amoureuse, la jeune femme de 24 ans a été à bonne école. «Ils nous ont dit que certaines personnes se permettraient des critiques non constructrices juste parce qu’ils n’aiment pas notre nom, ou pour n’importe quelle raison.

Ils ne nous ont pas vraiment expliqué comment gérer ça, je pense que c’est quelque chose qu’on apprend avec le temps… Comme j’ai vécu les choses avec eux, j’ai compris sans qu’on m’explique ce qu’il fallait faire et ne pas faire pour garder une vie privée la plus simple possible«, a-t-elle expliqué