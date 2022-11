Thierry Henry défend Darwin : «Il a besoin de confiance. Je l’ai vécu moi-même…»

La chanteuse était magnifique cet Halloween 2022 en tant que Wonder Woman, une pom-pom girl et un ange.

Après 12 ans à se déguiser en couple avec Gerard Piqué , cet Halloween, Shakira a dû opter pour des costumes individuels après qu’il a été annoncé en mai que le couple se séparerait.

«Les choses que vous faites pour vos enfants. Déguisée tout le week-end juste pour les voir sourire», a écrit la Colombienne dans une vidéo sur Instagram où elle a partagé les trois costumes qu’elle a utilisés pour ces festivités : wonder woman, pom-pom girl et ange.

Et c’est que la chanteuse de «Monotonia» après sa rupture se concentre sur sa famille et sa carrière artistique, c’est pourquoi elle a été très occupée et sur les réseaux sociaux, ils assurent qu’elle est encore plus jolie que lorsqu’elle était dans sa relation avec footballeur.

Même certains fans sur Instagram se sont souvenus du costume de Shakira de l’année dernière, qu’elle a habillé avec son ex-partenaire. Pour l’occasion, les célébrités se sont déguisées en «élèves zobies» puisqu’elles portaient des uniformes scolaires puis des cicatrices ont été peintes et du sang partout.

La star colombienne s’est rendue avec sa compagne à une fête d’Halloween organisée par l’ancien footballeur Patrick Kluivert, qui faisait partie des rangs de l’équipe de Barcelone, comme Gerard Piqué.

C’est à travers son compte Instagram que la chanteuse a partagé la photo emblématique sur laquelle elle apparaît avec Piqué sur le point de s’embrasser, une image qui à l’époque semblait excitante pour les fans puisque l’ex-couple n’avait généralement pas beaucoup de démonstrations d’affection en public, et maintenant, un an plus tard, nous pouvons entrevoir à quoi cela était dû.

Jusqu’à présent, nous n’avons pu voir que les costumes que Shakira a utilisés cet Halloween 2022, et on ne sait pas si le footballeur se serait coordonné avec sa nouvelle petite amie, Clara Chía Martí pour s’habiller ensemble.