Thierry Henry convoité en France !

Le départ de Lionel Messi continue de révéler certaines informations cachées. Le journaliste Jota Jordi de l’émission El Chiringuito a déclaré que La Pulga l’a bloqué sur ses réseaux sociaux alors qu’il avait commenté l’une de ses publications.

«Malheureusement, nous avons dû nous y habituer et nous devons savoir comment faire face aux réactions des gens sur les réseaux sociaux», a déclaré à propos d’un match que sans Messi, le Barça ne gagnera pas.

«Je me suis senti offensé et j’ai dit : Pour autant que je sache, au cours des dix dernières années avec Messi, nous avons remporté deux Ligues des champions. L’avoir ne vous garantit pas dix Ligues des champions. C’est le commentaire que j’ai fait et ce n’était pas pour attaquer Leo. J’ai toujours défendu Leo. La relation était bonne… mais il n’aimait pas ça et il me l’a fait savoir. Puis, il m’a bloqué partout», a-t-il confessé.