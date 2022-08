Thierry Henry balance enfin toute la vérité : «Le meilleur footballeur français est…»

En Argentine, ils ont Lionel Messi et Diego Armando Maradona. Au Portugal, ils ont Cristiano Ronaldo. Et au Brésil, les gens parlent toujours de Pelé et de Ronaldo Nazário. Cependant, il existe d’autres pays, comme le cas de la France, dans lesquels le débat sur qui est le meilleur joueur de toute son histoire est plus ouvert.

Thierry Henry, par exemple, a souffert en évoquant le plus grand talent que la France ait donné.

Bien sûr, il a fini par opter pour tout ce qu’il a gagné et a vécu avec l’éternel Zinedine Zidane. Il sera toujours un fan de Michel Platini, mais ce que Zizou a réalisé l’a mis sur sa propre marche historique.

«Qui est le plus grand footballeur français de tous les temps ?» lui ont- ils demandé, dans un Q&A dans lequel il a joué (2021) avec CBS Sports. Et le champion du monde, qui a également conquis El Sextete au niveau des clubs, a répondu :

«C’est une question difficile pour moi parce que j’ai grandi en idolâtrant Platini, mais je dois y aller avec Zizou. Oui, (au-dessus de Michel Platini) je dois y aller avec Zizou. Nous gagnons ensemble, nous souffrons ensemble et nous partageons des batailles».

Ensemble, ils ont été champions de la Coupe du monde, ensemble, ils ont conquis le Championnat d’Europe et ensemble, ils ont partagé pendant une décennie l’équipe de France.

Titi a vu Zidane marquer deux buts lors d’un finaliste de la Coupe du monde (1998), être le MVP du plus haut tournoi européen au niveau de l’équipe nationale (2000) et remporter le Ballon d’or d’une autre Coupe du monde (2006). Donc, compte tenu de cela, votre réponse est très compréhensible.