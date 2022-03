Thierry Henry avoue : «On me parle de la meilleure attaque du monde mais Neymar, Messi et Mbappé…»

Sur le plateau de Prime Video, l’international français Thierry Henry n’a pas fait dans la langue de bois après la mauvaise prestation du Paris Saint-Germain ce week-end en perdant sur la pelouse de Nice en Ligue 1.

«Ils regardent leurs coéquipiers défendre. C’est à double tranchant. Si tu perds la balle rapidement, tu peux être en difficulté contre cette équipe. Mais quand il y a une équipe qui arrive à garder la balle et les faire défendre à sept, ça devient difficile.

Toutes les grandes équipes qui ont gagné la Ligue des champions courent sans avoir la balle. C’est super important. On me parle toujours de dribbles. On me dit que c’est une équipe vraiment bonne quand elle attaque surtout avec une équipe comme Mbappé.

Mais ce n’est pas toujours le cas avec le PSG. On l’a vu contre Nice. Ils n’ont pas marqué en trois rencontres face à Nice… On me parle de la meilleure attaque du monde mais ils n’ont pas marqué.

Contre le Real Madrid, il va falloir qu’ils aident défensivement quand ils n’ont pas la balle. On parle de trois monstres mais il faut aider et se replacer avec les autres», a notamment indiqué Thierry Henry, impatient de voir comment se comportera le collectif du PSG contre le Real Madrid.