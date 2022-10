Thierry Henry avoue la vérité : «Si Barcelone avait un autre entraîneur, le volcan…»

L’ancien footballeur Thierry Henry a analysé, mercredi soir, l’élimination de Barcelone de la Ligue des champions, qui intervient après l’investissement brutal que les Catalans ont fait dans le marché estival.

Le Français, qui a également porté le maillot de Barcelone en tant que footballeur, dit qu’il ne doute pas que si l’entraîneur de Barcelone était quelqu’un d’autre que Xavi Hernández, l’ambiance au Camp Nou serait différente.

«En fin de compte, les résultats comptent toujours et c’est ce que nous avons vu récemment en Angleterre avec le limogeage de Steven Gerrard. Mais si Barcelone avait un autre manager en charge en ce moment, le volcan éclaterait. Ce serait pire que maintenant» a commencé par dire Thierry Henry, dans des déclarations à la chaîne de télévision américaine CBS Sports, puis a laissé l’analyse à la confrontation entre Barcelone et le Bayern Munich.

«Contre le Bayern, Lewandowski a eu une belle opportunité. Et nous le savons tous. Ce n’est pas sa faute. En championnat, ils sont à la deuxième place. Tu es à Barcelone, tu es l’entraîneur et c’est pour ça que tu Et quand tu es entraîneur, tu n’as jamais le temps. Et Barcelone a tout misé sur la Ligue des champions parce qu’ils ont besoin de cet argent», a-t-il conclu.