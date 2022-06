Thierry Henry avoue la vérité : «C’est l’autre footballeur avec qui j’aurais aimé…»

Bien qu’il ait côtoyé tout au long de sa carrière des génies très particuliers comme Lionel Messi, Ronaldinho, Zinedine Zidane ou Dennis Bergkamp, le légendaire Thierry Henry a confirmé le nom d’un autre footballeur historique avec qui il aurait adoré partager une équipe.

Interrogé directement par un partenaire de rêve, le champion du monde, qui a également conquis El Sextete en club, a reconnu qu’il aurait adoré avoir Michael Laudrup comme partenaire pour profiter de sa vision et de sa dernière touche.

«Quel ancien footballeur aurais-tu aimé avoir comme partenaire ?», ils l’ont élevé dans un Q&A dans lequel il a joué (2020) avec les médias officiels Heineken.

Et Titi, qui a été quadruple champion buteur en Premier League, a répondu : «Michael Laudrup. Très simple. Parce que j’aurais aimé être à la fin de toutes ses passes. Pour moi, l’une des choses les plus importantes dans le jeu est de savoir passer le ballon».

Attaquant, faux 9 ou milieu offensif, Michael Laudrup, en plus d’avoir inscrit plus de 200 buts en professionnel, a été champion avec la Juventus, le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Ajax au plus haut niveau. Inoubliable l’impact qu’il a eu sur la Dream Team que Johan Cruyff a formée dans l’entité Blaugrana.