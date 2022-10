Thierry Henry avoue enfin la vérité : «Je le jure. C’est le vainqueur du Ballon d’Or…»

Zinedine Zidane s’est assis pour discuter avec L’Equipe. Et lors de l’interview, la légende mondiale du football a partagé son opinion sur qui, selon lui, devrait remporter le Ballon d’Or pour la saison 2021/22.

Comme Lionel Messi, l’ancien entraîneur du Real Madrid a opté pour Karim Benzema. Il considère que son compatriote a fait assez de mérite, tant en club qu’en équipe nationale, pour remporter le prix décerné par France Football.

«Ce n’est pas seulement moi qui lui dis de lui donner, c’est tout le monde ! Ce serait plus que mérité.»

Pour tout ce qu’ils ont partagé dans The King of Europe, KB9 est devenu une sorte de petit frère. Zizou l’apprécie en tant que footballeur, mais encore plus en tant que personne.

«Karim est comme le petit frère que je n’avais pas (…) On s’est rencontré à son arrivée au Real Madrid, quand j’étais conseiller du président puis adjoint de Carlo (Ancelotti). Maintenant on se voit un peu moins. Nous nous envoyons des messages. Mais il sait où je suis et je sais où il est. Pas étonnant. C’est juste une continuité. Je savais qu’il était capable de ce qu’il faisait. Il a été très bon tout le temps au Real Madrid. La seule chose, c’est que maintenant c’est exceptionnel.

Il est important de préciser que l’évaluation ne sera pas annuelle. Fini janvier-décembre. A partir de l’édition 2022, il faut tenir compte de ce qui s’est passé dans la saison, d’août à juillet.

Ce sera un Ballon d’Or 2021/22, pas un Ballon d’Or 2022. Cette année, qu’adviendra-t-il de la Coupe du monde ? Quand sera-t-il évalué ? Eh bien, puisqu’il se déroule entre novembre et décembre, il fera partie du Ballon d’Or pour la campagne 2022/23.