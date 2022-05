Thierry Henry avoue enfin la vérité : «C’est le meilleur footballeur avec qui j’ai joué…»

À différentes reprises tout au long de sa carrière, Thierry Henry a déclaré qu’il ne dira jamais que Lionel Messi est le meilleur footballeur avec lequel il a joué de toute sa carrière au plus haut niveau de l’élite. Et l’explication est très simple.

Le meilleur buteur historique de l’équipe de France, qui a été champion du monde et du championnat d’Europe au niveau international, considère que l’actuel capitaine de l’équipe nationale argentine est dans une autre dimension. Et c’est pourquoi il n’est tout simplement pas en mesure de l’inclure avec le reste des coéquipiers avec lesquels il a coïncidé.

Compte tenu de ce qui précède, Titi a déclaré qu’en plaçant Messi sur sa propre marche, il finit toujours par mettre en avant le Néerlandais Dennis Bergkamp comme le joueur avec lequel il s’entendait le mieux sur le terrain.

Bergkamp est le meilleur footballeur avec qui il a joué car Lionel Messi est sur une autre planète. Dans une conversation (2016) avec les médias officiels du FC Barcelone, Henry a précisé sa position :

«Le meilleur joueur avec qui j’ai joué, je dis toujours Dennis Bergkamp. Et pour moi, c’est Dennis Bergkamp pendant quelques années. Mais je dis Dennis Bergkamp parce qu’il est humain. Moi avec Leo (Messi) parfois, sérieusement, je me demande si le gars est un humain.

Henry a vu de près d’autres monstres de la stature de Ronaldinho, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic, Xavi Hernández ou Andrés Iniesta, mais personne ne l’a autant étonné que The King of the Game. Et il est clair que la connexion avec Bergkamp était très spéciale car tous deux sont devenus des patrons absolus à l’âge d’or d’Arsenal.