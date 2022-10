Thierry Henry à Kylian Mbappé : «Si le coach te demande quelque chose, tu…»

«Messi à son apogée ou (Cristiano) Ronaldo à son apogée ?», a demandé Harry Kane lors d’une séance de questions-réponses organisée et partagée par le média officiel Amazon Prime Video Sport.

Et bien que dans le passé, il ait déclaré s’identifier davantage au style de jeu de Cristiano Ronaldo, le Tottenham 10 a reconnu que le plus haut sommet de la performance de Lionel Messi est le niveau le plus impressionnant qu’un footballeur ait atteint à l’heure actuelle.

Kane aura toujours une admiration totale pour El Bicho , mais, dans la dispute directe du football, il comprend que le capitaine de l’équipe nationale argentine est sur une autre étape.

«Premier Messi ou Premier Ronaldo ? Je vais avec Messi à son apogée», a répondu le capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre, selon ce qui a été collecté (2022) sur la chaîne YouTube d’Amazon Prime Video Sport.

Dans ses meilleures saisons au niveau collectif, Lionel Messi a remporté deux triplés. Dans sa meilleure année de groupe, il a célébré le sextuor.

Et dans son année individuelle la plus brutale, il a réussi à obtenir 91 buts et 22 passes décisives en 69 matchs joués. C’est imbattable pour Cristiano Ronaldo et pour tout autre joueur de l’histoire.