Thibaut Courtois : la star revendique la voiture la plus chère de sa collection

Philippe Coutinho sait très bien que la vie de footballeur professionnel n’est pas facile du tout, car pour réussir dans l’élite et gagner des millions d’euros il faut faire de grands sacrifices, qui deviennent un peu plus supportables grâce au soutien de la famille.

C’est dans cet aspect qu’Ainé Coutinho, l’épouse du joueur d’Aston Villa, joue un rôle fondamental, puisque depuis le début de leur relation, il y a plus de neuf ans, elle est devenue le pilier le plus important de sa carrière professionnelle, l’accompagnant dans moments heureux et apportez-lui du soutien lors de ses mauvaises séquences.

La femme de Coutinho est très active sur ses réseaux sociaux, où elle partage tous les détails de sa vie privée et documente la croissance de José, Esmeralda et María, les trois enfants qu’elle a en commun avec l’attaquant de l’équipe brésilienne, qui se sent très chanceux de partager sa vie avec elle.

«Mon plus beau cadeau», a écrit Ainé sur son compte Instagram, où elle a partagé avec ses 958 000 abonnés une tendre photo de famille remplie d’interactions et de bons vœux des fans de football, qui ont enfin retrouvé la tranquillité d’esprit après une étape irrégulière dans le FC Barcelona.

Comment Phil Coutinho a-t-il rencontré sa femme ?

«Je t’aime et je t’aimerai toujours, comme c’est beau de regarder en arrière et de voir notre histoire, la famille que nous avons construite», a écrit Ainé pour accompagner une vidéo avec laquelle elle a célébré son anniversaire avec Phil, avec qui elle est en couple depuis 15 ans.

Coutinho a rencontré la mère de ses enfants alors qu’il n’avait que 14 ans et à partir de ce moment, ils sont devenus inséparables. Ainé l’a accompagné lors de son ascension vers le football professionnel et a été présent à toutes les étapes de sa carrière.