Thibaut Courtois : «J’ai vu Ronaldo, Lewandowski et Zlatan mais le meilleur…»

Récemment, nous avons commencé à passer en revue différents détails sur la carrière de Thibaut Courtois. Et nous avons trouvé une dynamique très intéressante dans laquelle on lui a demandé d’organiser une Dream Team de 5 footballeurs.

Lire aussi : Rihanna surprend tout le monde : «Mes fans me tueraient…»

Lire aussi : Deco : «J’ai vu Samuel Eto’o et Didier Drogba mais le meilleur…»

Lire aussi : Karim Benzema : «J’ai joué avec Cristiano, Vincius et contre Messi mais le meilleur…»

Lire aussi : Samuel Eto’o : «J’ai vu Vinicius, Haaland et Mbappé mais le successeur de Messi et Cristiano…»

Lire aussi : Pep Guardiola : «Ce joueur me rappelle Samuel Eto’o et peut ressembler à Ronaldo»

A l’époque où il boucle cet exercice auprès des médias officiels de l’UEFA, il est encore gardien de Chelsea et choisit de faire des choix purs de joueurs avec lesquels il a côtoyé jusqu’alors.

En plus d’inclure Eden Hazard, Koke et Filipe Luis parmi ses sélections, l’international belge, qui s’est également imposé comme gardien de but de l’équipe, a décidé de confier toute la responsabilité des buts de sa Dream Team à l’éternel Radamel Falcao.

C’est vrai, pour le défi, Courtois choisirait le meilleur buteur de tous les temps de la Colombie comme avant-centre idéal.

«Rêve 5 ? Je me mets à l’avant. Ensuite, je prendrais Eden Hazard, également Koke, en tant que défenseur Filipe (Luís) et (Radamel) Falcao», a souligné l’actuel gardien madrilène, en des mots (2015) recueillis sur la chaîne officielle de l’UEFA.

Beaucoup peuvent être surpris par la réponse de Courtois, mais la réalité est qu’il a dû partager avec Falcao juste au moment où il est devenu le meilleur 9 de la planète.

Avec lui, il a célébré la conquête de la Copa del Rey, de l’UEFA Europa League et de la Super Coupe d’Europe à l’Atlético de Madrid.

Lire aussi : Mauricio Pochettino : «J’ai entraîné Messi, Neymar et Mbappé mais le meilleur…»

Lire aussi : Lionel Messi : «Je le dis et je le répète…», sa réaction après le match PSG – Real Madrid

Lire aussi : Pepe : «J’ai joué avec Cristiano, Benzema et contre Messi, Neymar mais…»

Lire aussi : Luuk de Jong : «J’ai vu Pelé, Messi, Cristiano, Neymar et Ronaldinho mais le meilleur…»

Lire aussi : Edinson Cavani : «J’ai vu Cristiano, Messi, Ronaldo et Pelé mais le meilleur footballeur…»