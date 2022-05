Thibaut Courtois fait une grande annonce avant la finale : «Je ne ferais pas partie des…»

Thibaut Courtois sait déjà ce que c’est que de jouer une finale de Ligue des champions, même s’il n’a jamais remporté le titre. En 2014, défendant le maillot de l’Atlético de Madrid à Lisbonne, il chute face au Real Madrid dans le temps additionnel que Ramos force à la 93e minute sur corner.

Ce jour-là la déception était énorme, mais il semble qu’il ne s’en souvienne plus car ce vendredi en conférence de presse il a déclaré que «maintenant je suis du bon côté de l’histoire», un commentaire qui ne plaira pas à ses anciens fans.

«Le gagner demain, je pense que pour toute l’équipe, même si pour certains c’est le premier et pour d’autres le cinquième, il y a la même illusion de gagner et d’augmenter l’histoire du Real Madrid», a-t-il expliqué.

En ce sens, il est clair pour lui que lorsqu’une équipe affronte le Real Madrid, elle sait ce qu’il y a, avec une pointe, oui, de confiance qui pourrait passer pour de l’arrogance : «Liverpool a déjà joué contre le Real Madrid en 2018 et, si tu affrontes le Real Madrid, tu sais qu’ils gagnent la finale, maintenant je suis du bon côté de l’histoire».

Thibaut Courtois affirme, il n’a pas peur d’être l’un des potentiels tireurs lors de la finale ce samedi soir face à Liverpool.

«Je ne ferais pas partie des cinq premiers, c’est sûr, sourit-il. Mais peut-être après, si vous avez besoin de tirer, vous devez le faire. Je n’en ai pas peur. C’est un moment où l’on peut briller. Nous avons gagné une séance de tirs au but contre l’Atlético en Supercoupe il y a deux ans où j’ai arrêté un penalty et cette saison, j’en ai arrêté trois.»

Et si Liverpool a fait ses preuves sur tirs au but lors de ses deux dernières finales, Courtois assure que cela lui a servi aussi pour préparer son match.

«Contre Chelsea, Liverpool a eu deux séances de tirs au but et vous étudiez parce que vous pouvez voir des similitudes entre ces tirs au but. Nous allons l’analyser. J’espère que nous n’en arriverons pas là, mais je serai prêt à prendre la bonne décision. Vous suivez votre feeling, où plonger.»