Thibaut Courtois a répondu à son absence parmi les nominés pour le prix du meilleur gardien de but de la FIFA

Lundi dernier, la FIFA a publié les noms des joueurs nominés pour ses prix The Best. Lorsqu’il a lancé la liste des 5 gardiens qui optent pour le prix du Meilleur Gardien, l’absence de Thibaut Courtois a attiré l’attention, qui a réalisé une saison fantastique avec le Real Madrid et n’a cessé de jouer avec l’équipe nationale belge.

Des milliers de fans ont été surpris. Pas au tuteur belge. Courtois pense que ses remarques après l’UEFA Nations League ont pu avoir une influence.

N’oublions pas qu’il y a un peu plus d’un mois, il déclarait que la FIFA et l’UEFA ne se soucient que de l’argent. Ceci dans le contexte de la sursaturation du calendrier footballistique.

«Au final, je pense que les trophées collectifs sont toujours plus importants que les récompenses individuelles. Je pense que je préférerais gagner la Ligue des champions et la Ligue cette année plutôt que de remporter ces récompenses individuelles. La chose The Best ne me surprend pas tellement à cause, peut-être, de ce qui s’est passé il y a 1 mois. Mais bon, je ne vais pas commenter davantage là-dessus. C’est ce que c’est, pour quelques commentaires de ma part. Je pense que c’est peut-être pour ça. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j’aide pour aider le club. Et c’est la chose la plus importante, avoir cette reconnaissance des joueurs, du club, et c’est plus important».

Thibaut Courtois explose contre l’Uefa et la Fifa (octobre)

Ensuite, nous vous laissons les mots qui, selon La Girafa, pourraient provoquer son «retrait» des prix The Best. Ils se rendront compte qu’il a frappé sans état d’âme – et pour cause – les plus hautes organisations du monde du football.

«Ce match (pour la troisième place de la Ligue des Nations) était un match d’argent, il faut être honnête à ce sujet. Nous ne le jouons que parce que pour l’UEFA, c’est de l’argent supplémentaire et c’est un match supplémentaire à la télévision. Pour nous, OK, c’est un bon match parce que nous jouons contre l’Italie, et pour l’Italie c’est un bon match parce que c’est contre la Belgique, mais vous voyez les joueurs et les entraîneurs dire qu’ils veulent jouer ce match et bien sûr nous voulons tous pour jouer ce match. Mais il faut voir à quel point les compositions ont changé, les autres joueurs ont joué. Si les deux équipes étaient en finale, d’autres joueurs auraient joué. Cela montre simplement que nous jouons à trop de jeux.»

«En juin, encore, quatre matchs de Ligue des Nations, pourquoi ? L’année prochaine, nous aurons la Coupe du monde en novembre et nous devrons peut-être aussi jouer en juin (après la saison des clubs). On va se blesser, plus personne ne se soucie des joueurs. En juin, après une longue saison, nous devrons jouer quatre matches d’UEFA Nations League puis deux semaines de vacances. Et cela ne suffit pas pour que les joueurs puissent tenir 12 mois au plus haut niveau».

«Si nous ne disons jamais rien, ce sera toujours la même chose. Ils sont contre la Super League, mais ils font la même chose. Ils ont organisé des matchs supplémentaires, maintenant ils ont créé un nouveau trophée, la Coupe des Confédérations, ou peu importe son nom (nouvelle Coupe du monde des clubs). Et bien, c’est toujours pareil. Ils peuvent être en colère contre les équipes qui veulent la Super League et tout, mais ils ne se soucient jamais des joueurs, ils ne se soucient que de leurs poches. Et c’est une mauvaise chose. On ne parle pas des joueurs. Et maintenant vous entendez qu’ils veulent faire des Euros et des Coupes du Monde chaque année. Quand allons-nous nous reposer ? Jamais. Cela ne fera que blesser, blesser et blesser davantage de joueurs TOP. Et au final c’est quelque chose qui devrait s’améliorer et faire plus attention, nous ne sommes pas des robots. Mais c’est juste de plus en plus de jeux, moins de repos pour nous et personne ne se soucie de nous. C’est tout».