Thibaut Courtois a évoqué le meilleur gardien de toute l’histoire

«Le meilleur gardien de tous les temps, c’est…», c’est ce qu’on a demandé Thibaut Courtois, dans la dynamique The Best of qu’il a joué quelque temps avec les médias officiels de la FIFA.

Et bien qu’il ait exprimé qu’Iker Casillas, Edwin van der Sar et Petr Cech l’ont beaucoup marqué au début, l’actuel gardien du Real Madrid, qui a remporté le Gant d’Or de la Premier League lors de son aventure avec Chelsea, a décidé de rester avec Gianluigi. Buffon.

Oui, le gardien titulaire de l’équipe nationale belge a reconnu qu’il fait partie de ceux qui pensent qu’il n’y a pas eu de meilleur gardien dans toute l’histoire que la légende italienne.

«Le meilleur gardien de tous les temps ? Je dirais peut-être Buffon», a répondu Courtois, dans des propos (2018) qui sont publiés sur la chaîne YouTube officielle de la FIFA.

A 17 ans, il était déjà footballeur professionnel. À 23 ans, il est venu à la Juventus et est devenu le gardien de but le plus cher de tous les temps. À 26 ans, il avait déjà été reconnu à plusieurs reprises comme le meilleur gardien du monde.

A 28 ans, il a soulevé la Coupe du monde avec l’équipe nationale italienne et figurait dans le TOP 3 du Ballon d’Or. A 36 ans, il a disputé sa cinquième Coupe du monde.

A 39 ans, il est une nouvelle fois élu meilleur gardien de la planète aux FIFA The Best Awards. A 41 ans, il était champion avec le Paris Saint-Germain.

Et actuellement, à 43 ans, il est toujours actif en défendant le but du club où tout a commencé (Parme). Il est impossible de ne pas ressentir d’admiration pour l’héritage de Gigi Buffon.