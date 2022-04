Thiago Silva sur le PSG : «Tu gagnes tout, mais en France ça ne sert à rien. Il faut que…»

Quasiment deux ans après son départ du PSG pour Chelsea, Thiago Silva (37 ans) n’a pas oublié le PSG.

L’international brésilien a évoqué les problèmes qu’il y a au PSG. Le club français ne se remet pas en question malgré les désillusions qu’il essuie saison après saison.

«Cette élimination (en 1/8e de finale face au Real Madrid) était incroyable, inimaginable pour nous qui sommes supporters du PSG. Chaque année, c’est la même chose. Il y a des choses à améliorer mais pas beaucoup de changements.

À chaque fois, on revient à zéro et ça, ce n’est pas possible dans le foot. Même si le PSG a beaucoup d’argent, ce n’est pas ça qui fait gagner dans le foot. Les titres, ce n’est pas ça», a regretté Thiago Silva au Canal Football Club.