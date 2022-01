The Best FIFA 2021 : les votes de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo dévoilés

Le Polonais Robert Lewandowski, buteur en série du Bayern Munich, a conservé le titre de meilleur joueur Fifa de l’année, lundi lors de la cérémonie «The Best» 2021, effaçant partiellement sa déception d’avoir été encore doublé par Lionel Messi pour le Ballon d’Or.

L’avant-centre de 33 ans a remporté une deuxième fois le trophée après 2020, à l’issue d’une année faste sur le plan personnel, s’imposant devant les deux autres finalistes: l’Argentin Messi (Paris SG, ex-FC Barcelone), sacré septuple Ballon d’Or fin novembre, et l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool).

Le jury composé de sélectionneurs, capitaines, journalistes ainsi que des supporters et supportrices du monde entier, a été séduit par la saison 2020-2021 stratosphérique de Lewandowski, auteur de 48 buts toutes compétitions confondues.

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆

Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8

— Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022