The Best FIFA 2021 : le nom du vainqueur enfin connu ?

Dans quelques heures, le monde du Football connaîtra le nom du vainqueur du prix FIFA The Best 2021. Chaque année, cette distinction de la FIFA met en avant un joueur qui s’est illustré de fort belle manière.

Lors de l’édition précédente, c’est le buteur polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski qui a obtenu le prix FIFA The Best. Cette année, Robert Lewandowski fut encore nominé en compagnie de deux autres joueurs que sont Lionel Messi et Mohamed Salah.

En décembre dernier, Lionel Messi avait remporté son septième Ballon d’or au nez à la barbe de Robert Lewandowski. Plusieurs voix s’étaient alors élevées pour fustiger le sacre de l’Argentin, car elles considéraient que c’est Robert Lewandowski qui méritait le Ballon d’Or. Au cours de la cérémonie, Lionel Messi a même reconnu que le buteur du Bayern Munich méritait amplement le Ballon d’Or.

En effet, il faut dire que depuis quelques saisons maintenant, Robert Lewandowski évolue dans une autre dimension. Ses statistiques sont tout simplement impressionnantes. Actuellement en Bundesliga, seul Erling Haaland arrive à suivre le rythme infernal imposé par Lewandowski. Ce dernier ne fait qu’enchaîner les buts à chaque rencontre.

Lewandowki vainqueur du FIFA The Best 2021 ?

Ce 17 janvier, les fans de football connaîtront le nom de The Best 2021. Sur Twitter et d’après une source crédible, c’est Robert Lewandowski qui recevra le prix. Ainsi donc, le Polonais devrait se succéder à lui-même et devancer Lionel Messi et Mohamed Salah.

Si l’information est avérée, ce serait amplement mérité pour Robert Lewandowski qui prouve aux yeux du monde entier qu’il est sans conteste le meilleur numéro 9 du paysage footballistique.

Après la diffusion de l’annonce sur Twitter, les internautes ont réagi en masse. Plusieurs d’entre eux ont commencé à féliciter Robert Lewandowski pour le FIFA The Best qui devrait normalement lui revenir.