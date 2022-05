Texas : un étudiant se rend dans un lycée avec des armes à feu, la suite est…

Les ivoiriens n’ont pas fini avec cette affaire Dubaï Porta Potty reliée à Eudoxie Yao. Depuis un certain temps, une fausse photo circule sur la toile comme preuve qui atteste que l’artiste ivoirienne est impliquée dans l’affaire de Dubaï Porta Potty.

Dans une publication faite ce mardi 24 mai 2022. Eudoxie Yao a posté deux photos sur sa page Facebook. Sur la première, on voit clairement l’ivoirienne dans un ensemble de lingerie sexy et assise sur le bord d’un lit. Dans la seconde photo, on constate la présence d’un arabe à côté de l’artiste.

Au première vue, la seconde photo semble révéler les soupçons sur l’implication d’Eudoxie Yao dans cette affaire de Dubaï Porta Potty. Mais en légende, elle explique que c’est du montage.

«Gros montage pour un seul but salir mon image Waouuu je vous donne du travail dans ce pays…et ça fait pitié à la fin on peut vouloir du mal comme ça à son prochain ??? On peut mentir et inventer des inepties sur la vie de quelqu’un comme ça ???

1er photo est réel 2em photo c’est un montage grotesque et cette personne c’est un fanatique que je ne connais pas mais qui a l’habitude de faire des montages avec mes photos …», a-t-elle écrit. Les deux photos font l’euphorie sur les pages Facebook et attirent toutes sortes de commentaires.