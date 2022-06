Terrible confession : «Il m’a dr0gué et son chien a c0uché avec moi»

Six jours après l’incident qui s’est produit au stade de France avant la finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a brisé le silence et répond aux organisateurs. Le club madrilène a réagi via un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Alors que Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, ont été entendus mercredi par le Sénat, le club espagnol a décidé de sortir du silence après six jours et a balancé un communiqué salé dans lequel il demande des comptes aux organisateurs de la finale.

Real Madrid a écrit : «Nous voulons savoir quelles ont été les raisons qui ont motivé cette désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce qui s’est passé ce jour-là. (…) De même, nous demandons des réponses et des explications qui déterminent qui était responsable de laisser les fans impuissants et sans défense. Des supporters dont le comportement général a été à tout moment exemplaire”, peut-on notamment lire dans ce communiqué qui montre bien que le club Merengue ne rigole pas et veut des comptes ! Comunicado Oficial.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2022».