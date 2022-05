Tennis : Rafael Nadal annonce la fin de sa carrière

Après le triomphe sur Félix Auger-Aliassime, qui lui a assuré le passage en quart de finale de Roland Garros, l’Espagnol Rafael Nadal a admis que la rencontre avec Novak Djokovic, dès les quarts de finale, pourrait être la dernière de sa carrière en France.

La cause est sa méforme physiques déjà connues en particulier le syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative qui provoque des déformations des os du pied.

«Il y a deux semaines et demie, je ne savais même pas si je pouvais être ici. Je n’ai pas joué contre Djokovic depuis un an, ce sera un beau défi, il est très confiant. Je connais ma situation physique et je l’accepte, je veux juste bien me réveiller pour m’entraîner le lendemain. J’ai traversé un processus très compliqué et je ne sais pas ce qu’il adviendra de ma carrière. J’essaie d’en profiter au maximum et le match avec Novak pourrait être mon dernier ici à Roland Garros», a admis Nadal, vainqueur de Roland Garros 13 fois dans sa carrière.