Tennis : «Ce qui n’est pas fair-play, c’est la chasse politique (contre Djokovic, NDLR)»

Viktor Troicki ne cache pas son incompréhension face au comportement du gouvernement australien envers Novak Djokovic.

«C’est un cauchemar pour le sport. Jamais aucun athlète, pas seulement joueur de tennis mais un des plus grands champions au monde, n’a été traité de cette façon, torturé en quelque sorte. C’est un scandale énorme, qui n’a rien à voir avec le tennis ou le sport, c’est juste politique. Le gouvernement fédéral australien a décidé de montrer son pouvoir et de faire un exemple. Novak a reçu une exemption pour aller là-bas, tout était clair, et qu’elle ne soit plus valide maintenant, c’est une blague. (…) Tout ce que je sais c’est qu’il est dans des conditions de merde dans un hôtel avec des réfugiés ou des migrants. Ce n’est pas vraiment comme ça qu’on devrait traiter un champion de sa trempe, neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie», a déclaré, dans des propos rapportés par l’Equipe, Viktor Troicki, capitaine de Coupe Davis serbe, à propos de l’affaire Novak Djokovic.