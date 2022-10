«Ten Hag est un clown, il manque de respect à Cristiano Ronaldo»

Sergio Ramos et Pilar Rubio se vantent d’un mariage incroyable sur les réseaux sociaux. Ils réussissent tous les deux et veulent le meilleur pour leurs enfants. Les quatre petits ont déménagé en France et sont maintenant bien installés et profitent de cette grande ville.

Pour Sergio Ramos et Pilar Rubio, il n’a pas été facile de s’adapter à ce nouvel endroit. Ils ont dû s’habituer à une langue différente et aussi à l’adaptation du footballeur au club du PSG. Après plusieurs complications, tout s’est installé dans sa vie.

S’il y a quelque chose sur quoi Pilar Rubio et son mari, Sergio Ramos, sont d’accord, c’est qu’ils veulent tous les deux le meilleur pour leurs quatre enfants.

C’est pourquoi ils leur concoctent toujours des plans divertissants et, en plus, ils en savent beaucoup plus sur la culture parisienne.

A cette occasion, Pilar Rubio a partagé un grand moment qu’elle a vécu avec ses enfants. Ils sont allés visiter le «Musée National d’Histoire Naturelle».

Il y a tellement de choses à apprendre et à impressionner. Sergio Ramos est très heureux que ses enfants veuillent aller dans un endroit chargé d’histoire.

La promenade de Pilar Rubio et ses enfants

Dans ce musée, vous pouvez trouver des éléphants, des girafes et d’autres animaux. En plus de l’histoire de chacun d’eux. Il y a des problèmes liés à l’astronomie, aux phénomènes naturels et à d’autres choses vraiment intéressantes.