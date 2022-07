Ten Hag en a eu marre de Cristiano Ronaldo et lui a envoyé un message dur

La «Major League Soccer» est claire que la croissance exponentielle qu’elle a connue au cours des dernières années fait que plusieurs stars du football voient l’émigration vers la ligue comme une grande possibilité.

De là vient la grande illusion qu’ont les principaux représentants qui entourent la MLS, car ils savent que si dans un an l’arrivée de Messi et Cristiano Ronaldo se concrétise, l’ambitieux projet footballistique des États-Unis serait aux yeux du monde, quelque chose auquel le footballeur historique Landon Donovan a fait référence.

Dans ce dernier marché des transferts, la MLS a enrichi sa ligue avec des joueurs de classe mondiale. Le Los Angeles Galaxy, l’équipe qui s’est le mieux déplacée du marché, a clôturé les arrivées de Gareth Bale et Giorgio Chiellini, le Toronto FC n’était pas loin derrière et a intégré les Italiens Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi dans ses rangs, Chicago quelques mois plus tard a également rempli leur équipe de hiérarchie et a ajouté le Suisse Xherdan Shaqiri.

L’arrivée de joueurs TOP génère un grand engouement dans la MLS, qui du fait des mouvements récents, voit l’arrivée de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se rapprocher, ce que Landon Donovan lui-même n’hésite pas à affirmer.

En dialogue avec AS, Donovan a évoqué l’arrivée de Beckham, l’un des premiers à parier sur la MLS et en qui il voit le point de départ de la croissance que la ligue a connu plus tard :

«Quand Beckham a décidé de jouer dans notre ligue, il a fait À son meilleur à 31 ans, pas 38 ans, il a envoyé un message que la MLS se développe très vite et continue aujourd’hui avec Carlos Vela, Chicharito, Gareth Bale.»

L’arrivée de toutes ces figures excite le buteur historique de l’équipe nationale des États-Unis, qui estime que les deux rois de l’époque peuvent débarquer en MLS : «Cela me fait croire qu’un jour Messi et Cristiano pourront venir.»

Dans le même ordre d’idées, Donovan a assuré que le phénomène ‘MLS’ fait que la ligue a chaque jour plus de prétendants : «Les joueurs du monde entier veulent avoir l’opportunité de jouer en Amérique, que ce soit en Major League Soccer ou en US L. Chaque jour, je recevoir trois ou quatre e-mails d’agents qui souhaitent amener leurs joueurs en Californie. Maintenant, la qualité des ligues est meilleure et c’est pourquoi les joueurs veulent venir. Ils peuvent aussi gagner plus d’argent qu’avant.»

La possibilité que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouent en MLS est réelle. Les deux footballeurs sont propriétaires aux États-Unis, une situation qui faciliterait l’opération, mais tous deux se sont également prononcés en faveur de la ligue, l’Argentin étant le plus effusif, montrant une approche forte de l’Inter Miami de David Beckham lors de la dernière Météo.