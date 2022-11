Ten Hag a fait l’éloge de Cristiano Ronaldo : «Il est le genre de leader dont une équipe a besoin…»

L’attaquant du PSG a déploré le résultat du dernier tour de la phase de groupes de la Ligue des champions, au cours duquel les Français ont été lancés par Benfica pour la deuxième place.

Kylian Mbappé a réagi ce mercredi à la déception du Paris Saint-Germain, qui a fini par chuter à la deuxième place du groupe H de la Ligue des champions.

L’attaquant français a regretté le résultat final, influencé par la victoire 6-1 de Benfica en Israël, ce qui «se passe dans le football».

«Nous sommes qualifiés. Nous voulions gagner le groupe, mais cela se passe dans le football. C’est la Ligue des champions et gagner est toujours la chose la plus importante. Je suis content d’avoir marqué et d’avoir gagné», a déclaré le Français à la fin. du match dans des déclarations à l’UEFA.

Le PSG se rend au tirage au sort des huitièmes de finale de la Millionaire League en tant que vice-champion du groupe H.

Benfica, en revanche, pourrait croiser Liverpool, le Club de Bruges, l’Inter, l’Eintracht Francfort, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig ou l’AC Milan.