Tayc réagit : «Si ton gars te quitte parce que tu es montée sur scène avec moi, c’est que…»

Adversaire du Brésil lors de la phase de poule de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Cameroun de la légende Samuel Eto’o n’aura certainement pas la tâche facile.

Dans un entretien, le Brésilien ne le cache pas, il veut remporter le Mondial. «Mon plus grand rêve cette année, c’est la Coupe du monde. Je me prépare physiquement et mentalement pour que ce soit une victoire pour le Brésil. Je donnerai ma vie. Je me prépare tellement pour ça», a lâché l’attaquant du PSG.

Le match Brésil-Cameroun se jouera le 2 décembre 2022 et comptera pour la troisième journée dans le groupe G. La star brésilienne Neymar se méfie du Cameroun, le pays de Samuel Eto’o qu’il considère par ailleurs comme l’un de ses idoles.

«J’ai commencé à croire au football africain quand j’ai vu Samuel donner un trophée de League des champions à Inter de Milan. Samuel Eto’o pour moi n’est pas Camerounais, il est brésilien d’esprit surtout dans le domaine de football.

C’est une grande chance pour le Cameroun. Le Cameroun est le seul pays d’Afrique qui nous fait réfléchir sur un stade de foot. Bref Eto’o, c’est mon idole», déclarait Neymar en 2019 sur Eurosport.

Avec le Brésil, la Suisse et la Serbie, les Lions indomptables héritent d’un groupe relevé, mais pas inabordable. Il faudra bien négocier les matches face aux deux nations européennes pour aborder ces retrouvailles avec le Brésil.