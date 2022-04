Tayc est papa pour la première fois : il publie une adorable photo de sa fille

La star du football Cristiano Ronaldo est impliquée dans un nouveau scandale. L’athlète a récemment déménagé à Manchester pour commencer une nouvelle vie avec sa femme et ses enfants, mais un examinateur du passé est venu raconter les détails intimes de leurs rencontres et le mettre en échec.

Lire aussi : Marcelo avoue : «Je le répète. J’ai joué avec Cristiano et contre Messi mais le meilleur de tous…»

Lire aussi : Il avoue : «Je suis content du tirage au sort, nous jouerons contre Messi, qui est grand-père…»

Lire aussi : Gerard Piqué : «J’admis Messi, Zlatan et Benzema mais mon attaquant retraité préféré…»

Lire aussi : Il avoue la vérité : «S’il reste 10 minutes, je ne mets pas Lionel Messi mais…»

Lire aussi : Robert Lewandowski avoue : «C’est l’attaquant que j’ai toujours essayé d’imiter…»

Lire aussi : Il avoue la vérité : «La grosse erreur du PSG a été de renouveler Neymar alors qu’il…»

Cristiano Ronaldo s’installe à Manchester et vient de mettre les pieds au Royaume-Uni, un mannequin, avec qui il aurait eu une liaison en 2016, a mis en lumière les détails de leur relation, qui se serait produite en même temps que Ronaldo a commencé sa cour avec Georgina Rodriguez.

Le mannequin a déclaré que ce qui faisait le plus mal dans son histoire d’amour avec le footballeur était la façon dont sa relation s’était terminée.

«Cristiano serait un grand match pour n’importe qui. Ça m’a fait mal de la façon dont il m’a quitté, en me bloquant sur Instagram, après avoir couché ensemble, et ça fait toujours mal», a déclaré Natacha avec colère à ‘The Sun’.

Natasha Sofia a également révélé comment la rencontre s’était produite : «Je lui ai envoyé une vidéo twerkant dans ses sous-vêtements et elle a dit qu’elle voulait me voir en personne. Cristiano a toujours dit clairement qu’il aimait mon corps. Il n’arrêtait pas de me demander de lui envoyer des photos osées»

Quand a eu lieu la prétendue histoire d’amour entre le mannequin et Cristiano Ronaldo ?

Selon le témoignage du mannequin, la rencontre a eu lieu le 5 octobre 2016 dans l’appartement du footballeur à Lisbonne. «Il m’a donné le code de sécurité de son appartement. J’étais très nerveuse, mais il était très gentil et m’a dit de faire comme si j’étais chez moi. J’ai enlevé mes chaussures et me suis versé un jus avant de m’asseoir à côté de lui. Nous avons parlé et ce qui était attendu a fini par arriver», a-t-il expliqué.

«Il y aura toujours un avant et un après dans ma vie après ce qui s’est passé avec Cristiano. J’aurai le sentiment qu’il aurait pu y avoir quelque chose de plus pour nous, même si nous n’avions pas fini par être copains», a-t-il avoué.

A noter que Cristiano Ronaldo a commencé sa parade nuptiale peu après son tonnerre avec Irina Shayk en 2015, si bien que le témoignage du mannequin a fait sensation dans la presse étrangère.

Lire aussi : Gary Neville avoue la vérité : «J’ai vu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi mais le meilleur…»

Lire aussi : Ronaldinho : «Je le répète. J’ai vu Haaland, Mbappé et Vinicius mais le successeur…»

Lire aussi : Robert Lewandowski avoue : «C’est l’attaquant que j’ai toujours essayé d’imiter…»

Lire aussi : Il avoue la vérité : «La grosse erreur du PSG a été de renouveler Neymar alors qu’il…»