Tania Omotayo révèle pourquoi elle a rompu avec Wizkid

La nouvelle a secoué les portails du monde entier. C’est que selon les informations de divers médias britanniques, Liverpool n’aurait pas trouvé d’accord avec la top star de son effectif, Mohamed Salah. Il aurait donc décidé de le mettre en vente sur ce même marché des transferts et le Real Madrid est prêt.

Les négociations entre Salah et Liverpool sont au point mort depuis plus d’un an, en raison des fortes exigences de l’Égyptien, qui veut gagner 400 livres sterling par semaine pour apposer sa signature, une somme que les Reds ne sont pas disposés à débourser.

Selon le média britannique The Sun, Liverpool s’est lassé de la situation et a mis un prix de départ sur Salah, cherchant à obtenir une tranche de son record et à ne pas se libérer en 2023. Les 70 millions d’euros que les Anglais demandent à l’Égyptien Ils le font ne semble pas être une somme insensée pour un footballeur qui donne des garanties, ce qui complique le départ de Mo, c’est le salaire élevé qu’il veut recevoir, un montant qui le fait repenser son arrivée dans n’importe quelle équipe.

Le Real Madrid a reçu les échos de l’information et s’est mis au travail. Poursuivant les informations des médias précités, Salah est du goût de Florentino Pérez et Carlo Anceloti, et après le claquement de Mbappé et Haaland, l’Egyptien serait le joueur parfait pour racheter les Merengue , pour lesquels ils prépareraient un méga offre à faire avec votre note.

Le FC Barcelone est un autre des clubs qui pose des questions sur l’Égyptien depuis quelques mois, mais la situation serait différente. Les Culé auraient peu de marge salariale à gérer en raison de l’arrivée imminente de Lewandowski et des problèmes économiques du club, ils ne chercheraient donc l’arrivée de Salah qu’en 2023 et avec la lettre de liberté entre les mains de l’Egyptien.

Jusqu’à présent, Mohamed Salah n’a pas trouvé d’accord avec Liverpool. Les Anglais seraient prêts à se débarrasser de leur meilleure star, dans le but qu’il ne soit pas libre en 2023, et le Real Madrid se réjouit de la possibilité de casser le marché avec la grande star qu’ils désirent tant.