«Tais-toi», répond un supporter qatari à un supporter équatorien

Le premier épisode tendu de la Coupe du monde a été vécu dans les tribunes du Qatar contre l’Equateur. Et déjà, dès ce premier match la tension monte entre les supporters.

Ce soir, un supporter équatorien a protesté contre le refus du but d’Enner Valencia après 160 secondes et a fait un geste controversé avec ses doigts, faisant référence à une possible corruption de l’arbitre pour favoriser le Qatar. Le détail a bouleversé certains fans qatariens qui étaient assis derrière le fan et l’un d’eux lui a ordonné de se taire avec force, tandis que le fan lui a demandé de se calmer.

Cependant, l’histoire a eu une fin heureuse. Plus calmes, les deux fans ont parlé, raisonné et enregistré une vidéo démontrant le fair-play et la concorde pour sceller la paix d’une poignée de main. «Il est équatorien et il est ici pour regarder le match d’aujourd’hui. Après tout, nous sommes tous ici pour regarder le beau match», a déclaré le supporter qatari.

«Oui. La passion dérange parfois les gens. Mais nous nous sommes réunis à cause du sport. Le sport rassemble les gens. Nous sommes donc de très bons amis, je souhaite le meilleur au Qatar, et jusqu’à présent, c’est une belle Coupe du monde. Ils sont très sympa, j’adore ça», a répondu le fan sud-américain.