Sylvester Stallone laisse sa retraite en l’air : «C’est peut-être mon chant du cygne…»

L’acteur charismatique a assuré qu’il pensait à la retraite, et c’est que bien qu’il veuille diriger ses prochains projets, «peut-être qu’il n’y agira pas».

Sylvester Stallone est déjà entré dans l’histoire du cinéma grâce à ses personnages charismatiques dans Rocky Balboa et Rambo.

Une histoire qu’il a écrite au fil des ans et qui, à l’âge de 76 ans, pourrait prendre fin après la révélation de son dernier travail sous forme de série, «Tulsa King», où il incarne Dwight Manfredi, un Chef de la mafia exilé à New York qui, après être sorti de prison, crée un empire criminel à Tulsa, Oklahoma.

Avec cette apparition sur le petit écran pour Paramount+, l’acteur a accordé une interview à ‘IndieWire’, où il a parlé de son rôle et de son avenir, et c’est que, comme il l’a laissé tomber, il ne lui reste plus beaucoup d’apparitions devant les caméras : «C’est peut-être mon chant du cygne», a-t-il avoué.

Expression métaphorique qui fait référence au dernier geste, travail ou performance d’une personne avant la retraite ou la mort.

Et c’est que l’acteur est pratiquement clair qu’il veut passer d’être devant les caméras à derrière elles. Dans sa nouvelle facette de réalisateur, il a devant lui différentes œuvres telles que ‘Poe’, ‘Tenderloin’ et ‘Yellowstone’, et bien qu’il veuille les diriger, «peut-être qu’il n’y jouera pas», comme il l’a fait annoncé au média susmentionné.

Ils louent son bon travail en tant que réalisateur

Une nouvelle direction dans sa vie qui est également célébrée par ceux qui le connaissent, comme le showrunner de ‘Tulsa King’, Terence Winter : «Avec Sly, vous prenez un écrivain nominé aux Oscars, un réalisateur, un producteur et un monteur qui se trouve également être un grand acteur. Vous seriez fou de ne pas le laisser participer au processus. C’était si facile. Ça a été une vraie collaboration.»

Concernant sa propre interprétation en tant que Dwight Manfredi, Stallone a indiqué qu’être scénariste l’a beaucoup aidé : «L’idée est la suivante : ils ont une idée, un concept, mais, si vous êtes écrivain, vous savez adapter les choses pour les mettre en valeur. vos forces et évitez vos faiblesses _ Terry a placé cette confiance en moi.»

Quelques mots auxquels Winter a répondu précisément : «C’est super quand ils sont bons, quand on est avec des acteurs qui savent bien écrire. C’était rafraîchissant de travailler avec quelqu’un qui se soucie du matériel.»