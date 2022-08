Sylvester Stallone : l’acteur et Jennifer Flavin divorcent après 25 ans de mariage

Les visites non planifiées seraient très inhabituelles et la reine Elizabeth aurait plus de problèmes de mobilité.

Le prince Charles rend des visites quotidiennes «très inhabituelles» à la reine Elizabeth à Balmoral, la résidence d’été du monarque en Écosse. Les inquiétudes concernant la santé de la reine ont augmenté ces derniers jours.

Selon les informations publiées par The Sun, il n’est pas considéré comme un scénario possible que la reine de 96 ans fasse le voyage aller-retour de Balmoral à Londres pour la nomination officielle du nouveau Premier ministre britannique.

Des conseillers proches de la monarque craignent, selon le même média, qu’elle fasse le voyage de 48 heures si le Premier ministre pouvait le faire sans problème.

Et bien que le prince Andrew ait emménagé dans la maison principale de Balmoral, on pense qu’il est plus préoccupé par son avenir qu’autre chose.

Pendant ce temps, le prince Charles, 73 ans, passe du temps avec sa mère. Citée par The Sun, Ingrid Seward de Majesty Magazine a déclaré: «Il est très inhabituel pour le prince Charles de faire ce genre de visites impromptues pour voir sa mère.»

Il a ajouté: «Mais Charles est une personne très prévenante , et à qui d’autre peut-il faire confiance maintenant que le prince Philip est parti? Tout le monde pense qu’ils se voient habituellement tout le temps, mais ce n’est pas le cas. Ils blâment souvent la géographie parce que tout le monde est dispersé dans tout le pays.» La reine n’a pas été vue publiquement depuis le 21 juillet.