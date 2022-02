S’y attendaient-ils ? Les incroyables passe-temps de Memphis Depay loin de Barcelone

Memphis Depay porte une blessure qui, comme il ressent toujours des douleurs physiques, a provoqué la décision de son entraîneur barcelonais, Xavi Hernández, qui n’a pas hésité à lui accorder plus de temps de récupération jusqu’à ce qu’il soit en condition optimale pour revenir sur le terrain.

C’est pourquoi l’attaquant du Barça n’a pas voyagé avec le reste de l’équipe culé lors de sa visite à Naples pour la Ligue européenne et a décidé de faire partie d’un autre sport qui avait sa scène à Barcelone.

Depay a profité de son séjour dans la ville pour rendre visite à son compatriote Max Verstappen. La Formule 1 est en test sur le circuit de Barcelone et le joueur néerlandais discutait avec le champion du monde de la catégorie.

Depay et Verstappen sont deux grands amis qui se sont retrouvés et ont passé un bon moment ensemble sur le Circuit en discutant et, plus tard, le footballeur culé est resté à regarder les essais du pilote de F1.

De son côté, Depay a montré sur son compte Instagram personnel une photo avec le pilote Red Bull et a écrit : «Avec le champion», tandis que Verstappen a fait exactement la même chose, mais a déclaré : «C’est super de vous voir ici.»

Max Verstappen a publiquement avoué sa préférence pour Barcelone, il reste donc maintenant à voir le récent champion de F1 dans les tribunes du Camp Nou encourager son ami Depay.

Depay partage un sponsor avec Verstappen

En plus des deux Néerlandais, Memphis Depay et Max Verstappen sont également reconnus pour être des athlètes de la marque Red Bull.

Peut-être que le sponsor n’est pas si connu dans le monde pour le joueur de Barcelone, mais pour le pilote de Formule 1 qui s’est imposé l’an dernier dans la catégorie avec l’équipe Red Bull.