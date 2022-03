Surprise sur le marché : c’est le principe de l’accord entre Barcelone et Robert Lewandowski

Yannick Carrasco a confirmé il y a quelques mois qu’il attendait son premier enfant avec sa compagne Noémie Happart, qui a rencontré l’athlète il y a cinq ans, lors de leur rencontre dans un bar en Belgique.

Depuis lors, le couple est devenu l’un des plus forts du monde du football et du divertissement, et ils ont décidé de préciser qu’ils allaient garder leur relation privée, car ils ne voulaient pas révéler les détails de leur fréquentation.

En 2017, Yannick Carrasco a décidé de franchir une nouvelle étape avec le mannequin et ils se sont mariés juste avant de rejoindre le championnat chinois, où il a joué avec le club de Dalian Yifang, où il a passé deux saisons avant de revenir à l’Atlético.

«Yanniak aimait la Chine, mais c’était une culture très différente et nous étions loin de notre famille et de nos amis», avait alors commenté sa femme, lorsqu’il avait également expliqué qu’après avoir terminé leurs engagements dans le pays, ils allaient rentrer en Espagne.

La relation entre Yannick Carrasco et Noémie Happart

Noémie Happart a étudié à l’Université de Liège, en Belgique, et durant ses années d’études universitaires, elle a eu l’opportunité de participer à Miss Belgique, un concours qu’elle a remporté en 2013 et qui lui a donné l’opportunité de représenter son pays à Miss Monde.

Pendant son temps dans ce concours Happart, elle s’est qualifiée dans le top 20, puis elle n’a pas pu aller à Miss Univers, mais elle était toujours dans les médias grâce aux images qui ont émergé de leur relation, ce qui a été confirmé après que le joueur a couru jusqu’à à lui donner un baiser au milieu d’un match.

Maintenant, le couple a clairement fait savoir qu’il était très heureux de commencer l’étape de la parentalité, mais ils se sont souvenus que tous les détails de leurs enfants préféraient les tenir à l’écart des médias et des réseaux sociaux.