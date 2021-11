Surprise ! Ronaldo n’a pas été son choisi : Xavi a choisi ses 9 favoris de tous les temps

Dani alves n’a jamais voulu quitter le FC Barcelone. Et depuis qu’il est parti, il a tout fait pour essayer de revenir. Aujourd’hui, après 5 ans, les planètes se sont enfin alignées.

Josep Maria Bartumeou est parti, Joan Laporta est arrivé, qui était le président qui l’a signé dans sa première étape magique en tant que culé.

Et après un carrousel d’entraîneurs, l’historique Xavi Hernández est arrivé, avec qui il a partagé des moments inoubliables dans le casting absolu du Barça.

Entre les changements structurels qui ont eu lieu dans l’entité Campo Nou et le fait qu’il soit resté en tant qu’agent libre (il s’est séparé de Sao Paulo), l’opération a pu être consommée.

Le footballeur le plus vainqueur de tous les temps défendra une fois de plus le bouclier qu’il a le plus aimé et ressenti le plus dans sa vie.

La joie du Brésilien est totale. Et cela a été exprimé dans une lettre publiée sur son compte Instagram officiel. Il ne sait pas combien de temps durera ce rêve, mais il se battra pour le prolonger au maximum et le rendre spécial. Il est excité et motivé pour aider à reconstruire ce qui, à son avis, sera toujours le meilleur club du monde.

«Près de 5 ans à se battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si difficile, mais je savais dans mon cœur et dans mon âme que ce jour viendrait. Je rentre chez moi d’où je ne suis jamais parti et comme je l’ai dit avant de partir ; JE SUIS L’UN DE VOUS, JE NE SAIS PAS COMBIEN DE TEMPS CE RÊVE DURERA, MAIS QU’IL SOIT ÉTERNEL PENDANT QU’IL DURE !! A bientôt là où je suis le plus fasciné, avec le même enthousiasme que la première fois et avec la même envie de contribuer à reconstruire LE MEILLEUR CLUB DU MONDE !!».

Dani Alves a remporté 23 titres lors de sa première étape en tant que joueur du FC Barcelone. Champion d’absolument tout, y compris El Sextete 2009 et El Triplete 2015. Le meilleur ailier de l’histoire du club.

Il y a quelques mois à peine, Dani Alves était le capitaine de l’équipe nationale brésilienne qui a remporté l’or olympique à Tokyo 2020. Il a été champion en étant une figure et en dirigeant une équipe pleine de jeunes. A cette époque, il est en mesure de contribuer en tant que côté ou à l’intérieur.