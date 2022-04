Surprise en Italie : l’Inter vend Lautaro Martinez et demande cette fortune

L’un des maillots de l’équipe nationale de Maradona et d’Argentine les plus emblématiques de l’histoire, celui porté lors du match de quart de finale de la Coupe du monde 1986 au Mexique, sera mis aux enchères en Angleterre et devrait rapporter une somme record. La veste bleue avec l’ancien bouclier de l’AFA sur la poitrine et qui est allée à l’immortalité attend un nouveau propriétaire.

La veste avec laquelle Maradona a marqué ces deux buts légendaires, l’un avec sa main et l’autre déjà considéré comme le meilleur de tous les temps, se trouve au National Football Museum de Manchester. Là, il a été offert par son propriétaire, un ancien joueur anglais.

C’est précisément Steve Hodge, qui a joué pour l’Angleterre dans ce match, qui avait fait don du maillot au Musée : «Oui, c’est arrivé de manière circonstancielle. (Maradona) Il me l’a donné dans le tunnel après le match et je l’ai gardé dans mon maison pendant 16 ans (jusqu’en 2002). Ensuite, je l’ai donné au National Football Museum (à Manchester). Et je ne l’ai jamais lavé. Ce doit être le maillot le plus célèbre de l’histoire du football.»

La presse sera désormais mise aux enchères par la célèbre maison Sotheby’s à New York et devrait rapporter entre 5 et 7 millions de dollars.

L’article sur le web est détaillé comme suit : «La chemise est en bon état général compatible avec une utilisation intensive, la transpiration et une activité sportive. Léger effilochage à l’ourlet sur le bas du devant de la chemise et petites taches partout.