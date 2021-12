Surprise, Diego Costa peut revenir en Liga, mais pas à l’Atlético Madrid

L’entraîneur de Blaugrana a été consulté sur les complexités qu’il a rencontrées lors de la reprise de l’équipe première de Barcelone. Et il a avoué avoir été surpris dans le vestiaire par une certaine incompréhension des enjeux tactiques de la part de ses joueurs. Comment le groupe va-t-il le prendre ?

L’entraîneur du FC Barcelone s’est entretenu avec les médias à l’approche du match contre Elche et a déclaré : «Je fais beaucoup confiance à l’équipe, les résultats n’aident pas, mais nous travaillons bien. Nous avons besoin de résultats, les sentiments à chaque match sont plus positifs, mais les résultats ne sont pas bons, nous devons faire un pas de plus. Et pour obtenir des résultats, parce que ça va gagner, si on travaille bien et qu’on ne gagne pas c’est inutile. L’objectif principal est de finir dans les quatre premiers, mais nous n’excluons rien, nous voulons gagner des titres et les différences peuvent être coupées».

Xavi Hernandez a décrit que gagner contre Elche est un fait clé pour gagner en confiance «la Ligue est ce qui marque les sentiments de l’équipe, vous devez en ajouter trois à la fois, serrer les dents, travailler et croire en ce que nous faisons. Et à partir de là, grandissez et combattez pour la Super Coupe, la Coupe et tous les titres. Les sensations sont très bonnes, mais cela va gagner. De manière réaliste, nous avons la capacité de gagner des titres, nous ne pouvons rien donner ou nous jeter pour gagner la Ligue. J’ai vu des ligues revenir 17-18 points au leader. Nous avons la Supercoupe, la Coupe, la Ligue Europa… Je suis réaliste, mais aussi optimiste, pourquoi ne pas croire que cette équipe peut se battre pour remporter des titres».

Xavi Hernandez a pointé certaines difficultés de compréhension dans la tactique de ses footballeurs

L’ancien footballeur du FC Barcelone n’est pas sorti de la salle de conférence sans laisser place à la polémique avant «il faut changer les choses, pas seulement les joueurs, le jeu de position, la façon de défendre, c’est différent du précédent entraîneur, mais c’est quelque chose. qui nécessite la météo. Et oui, il faut renforcer l’équipe, surtout en attaque», et en ce sens il a laissé une phrase qu’il faudra voir comment cela sera pris dans les vestiaires du Barça, mais c’est comme ça. «Vous devez changer la puce et y travailler davantage. Demain, vous verrez une équipe courageuse, vous devez gagner», a conclu Xavi.

Quels sont les 3 joueurs que Xavi déteste le plus

L’entraîneur du FC Barcelone n’utilise pas trois de ses joueurs Selon les informations fournies par Mundo Deportivo, il y aura des problèmes dans la prochaine fenêtre pour le marché des transferts.

Puisque ni Samuel Umtiti ni Sergiño Dest ne sont disposés à quitter la case culé. Les deux sont des footballeurs que le conseil d’administration aimerait loin de Barcelone.

Le troisième en lice serait Luuk de Jong, pour qui la direction blaugrana a déjà eu des réunions pour voir des possibilités pour lui de se rendre en Turquie.