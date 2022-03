Surprise à Barcelone : Dembélé aurait révélé à ses coéquipiers ce qu’il va faire de son contrat

Sergio Ramos a connu des moments turbulents la saison dernière. Blessure après blessure, le footballeur n’a pas obtenu trop de minutes sur le terrain de jeu et les récentes rumeurs d’une éventuelle séparation du Paris Saint-Germain ont placé un énorme point d’interrogation sur son avenir. Ce mercredi, Ramos fête ses 36 ans et désireux d’oublier ses peines, il a choisi un plan un peu particulier.

Avec sa femme, Pilar Rubio, et leurs enfants, le footballeur espagnol a décidé de profiter de son séjour à Paris au cas où le destin finirait par l’éloigner de la capitale française.

C’est pourquoi Sergio et compagnie se sont rendus dans les installations de Disneyland Paris pour profiter de l’impressionnante attraction touristique européenne en famille.

À travers ses réseaux sociaux, Ramos a laissé des preuves du moment spécial qu’il a passé dans le parc à thème le plus célèbre du monde et pendant la journée, il y avait beaucoup de moments à photographier avec les personnalités les plus reconnues de l’important studio d’animation.

Bien sûr, et malgré le fait que le voyage était prévu la veille de l’anniversaire de Sergio Ramos, ceux qui ont le plus apprécié l’odyssée étaient les petits Alejandro, Sergio, Máximo, Marco et Adriano, qui n’ont pas pu s’empêcher de sourire aux lèvres.

Sans aucun doute, c’était un anniversaire très spécial pour l’homme né à Camas qui, bien qu’il ait aimé être entouré de ses proches, continue d’être impliqué dans des rumeurs dans ce qui est certainement la dernière partie de sa carrière professionnelle.

Sergio Ramos est toujours impliqué dans les rumeurs

Sergio Ramos met fin à son contrat avec le PSG le 30 juin 2023 et bien que l’intention de l’Espagnol soit d’y mettre fin, les rumeurs de sortie ont commencé à se répandre de manière inhabituelle.

Selon certaines informations, le club français hésite à garder l’athlète dans son équipe pendant une autre année et plusieurs noms se tournent déjà vers Sergio Ramos.

En plus de Séville et de son entrée possible dans la MLS, l’équipe japonaise Vissel Kobe, où joue actuellement Andrés Iniesta, se joint en tant que protagoniste de la future offre pour Camas.