Surprenant : Lionel Messi révèle le nom de la personne qui l’a pris cette photo

Dans un entretien, Lionel Messi a expliqué comment la célèbre photographie a été prise où il apparaît endormi à côté du trophée du champion du monde, racontant qu’Otamendi et Rodrigo De Paul l’ont aidé à dépeindre ce moment.

«Nous sommes arrivés en Argentine à l’aube et avons très peu dormi. Avec le décalage horaire je crois que nous n’avons dormi qu’une heure ou deux tout au plus. Il était six heures du matin et j’avais allumé la télévision. Ma chambre était à côté de celle de Rodrigo [De Paul] et d’Otamendi, qui étaient juste de l’autre côté. On l’entend bien de l’autre côté du mur et ils ont dû m’entendre aller aux toilettes, me lever et allumer la télévision», a-t-il commencé par dire, dans une interview à Olé .

«Je ne sais pas pourquoi le trophée s’est retrouvé dans ma chambre ce soir-là, ils me l’ont laissé. Je l’avais à mes côtés et c’est là que De Paul est apparu. Je me suis mis dans cette position et il m’a dit : ‘Je vais te prendre en photo’», a-t-il commenté.