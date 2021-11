Suprise ! Xherdan Shaqiri nomme son 9 favori de tous les temps

Depuis quelques années, Xherdan Shaqiri a passé en revue ses débuts dans le monde du football dans une lettre qu’il a publiée dans The Players’ Tribune. Et c’est là qu’il a dit qu’il appartenait à la génération qui a grandi émerveillé par le talent, la puissance et la capacité de marquer de Ronaldo Nazário.

L’actuel footballeur lyonnais, qui est aussi une référence pour l’équipe nationale suisse, a avoué qu’il n’a admiré personne dans le monde du football comme il l’a fait durant son enfance avec Le Phénomène. Il a même décrit l’excitation qu’il a eue lorsque sa mère a pu lui offrir un maillot du Brésil avec le nom et le numéro de la légende brésilienne.

«Ronaldo était mon idole. Ronaldo, l’original. La façon dont il jouait, c’était comme de la magie pour moi. Lors de la finale de la Coupe du monde 1998, quand j’ai été blessé et que le Brésil a perdu contre la France, je pleurais et pleurais parce que j’étais triste pour lui. Mon 7e anniversaire était trois mois après cette Coupe du monde et chaque jour pendant ces trois mois, je disais à maman : «Tout ce que je veux pour mon anniversaire, c’est le maillot jaune de Ronaldo. S’il te plaît, donne-moi juste ce pull.

«Alors, mon anniversaire est arrivé et ma mère n’avait qu’une seule boîte pour moi. Je l’ai ouvert et il y avait le pull jaune de Ronaldo. C’était l’un de ces faux qu’on achète sur le marché. Je ne pense pas qu’il avait même le bouclier… c’était juste le maillot jaune avec le numéro vert 9 dessus. Mes parents n’avaient pas l’argent pour acheter la chemise, mais je m’en fichais. C’était comme le plus beau jour de ma vie. Je l’ai porté 10 jours de suite et j’avais même un short jaune pour le mettre», a-t-il déclaré dans la lettre (2018) qu’il a partagée dans The Players’ Tribune.

Plusieurs livres pourraient être réalisés avec les témoignages de personnalités qui ont publiquement exprimé leur admiration pour Ronaldo. Au-delà de tout ce qu’il a conquis individuellement et collectivement, le respect qu’il a gagné à travers le monde du football est impressionnant. Sans aucun doute, l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Xherdan Shaqiri a marqué dans deux Coupes du monde (2014 et 2018) et dans deux Coupes d’Europe (2016 et 2020) avec l’équipe nationale suisse. Il a déjà une trajectoire internationale de plus d’une décennie.

Xherdan Shaqiri a réussi à remporter la Ligue des champions de l’UEFA avec le Bayern Munich et Liverpool. Il a fait partie de deux des plus grandes institutions de la planète entière.