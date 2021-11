Suprise ! Ousmane Dembélé a choisi son footballeur brésilien préféré de tous les temps

Alan Shearer, le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League, a accepté d’être soumis à la dynamique de questionnement rapide d’Overlap.

Et comme d’habitude dans ce type d’exercice, Gary Neville, avec qui il est venu coïncider en équipe nationale d’Angleterre, lui a demandé avec qui il logeait entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Il lui a fallu un peu plus de temps pour répondre que les autres, mais il n’a pas hésité à poser des questions. Entre le génie argentin et le monstre portugais, la légende de Blackburn et Newcastle préfère l’actuel 30 du PSG.

«Messi ou Cristiano ?» Neville lui a dit. Et après quelques secondes de silence et de tape-à-l’œil, l’auteur de plus de 400 buts officiels a répondu : «MESSI».

Cette fois, il n’y avait pas de temps pour creuser plus profondément, mais Shearer a longtemps soutenu que Lio est le plus grand de toute l’histoire. Attention à ce tweet qu’il a publié en 2018.

«Nous devons nous considérer très chanceux de vivre à une époque où nous pouvons voir le plus grand joueur de tous les temps. Messi ».

We should consider ourselves very fortunate to live in an era where we can watch the greatest player ever! #Messi #BARCHE — Alan Shearer (@alanshearer) March 14, 2018

Rien de plus à ajouter, votre honneur.

Lionel Messi est le grand vainqueur des prix Ballons d’Or (6), Golden Boots (6) et IFFHS Best Constructor of the Game (4). Le joueur le plus complet de tous les temps.

Lionel Messi totalise 755 buts et 315 passes décisives en 942 matches officiels au cours de sa carrière professionnelle. Il a plus d’enjeux de pointage directs (1070) que de jeux (942). Pas dans la FIFA.