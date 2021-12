Suprise ! Luka Jovic a choisi ses 9 coups de coeur de tous les temps

Thibaut Courtois a toujours souligné Iker Casillas comme son gardien préféré en grandissant et Gianluigi Buffon l’a placé comme le plus grand gardien de tous les temps. Cependant, en raison de sa stature et de son style de jeu, il s’identifie davantage à d’autres types d’archers.

Dans une conversation avec la chaîne Unisport, le référent du Real Madrid a partagé qu’il suivait beaucoup les matchs d’Edwin van der Sar et Petr Cech car, au début, il se sentait représenté par ce qu’ils faisaient sur le terrain.

Lorsqu’on lui a demandé des conseils pour les enfants qui rêvent de devenir gardiens de but, Courtois a déclaré : «Regardez peut-être des vidéos de gardiens de but auxquels vous vous identifiez. Par exemple, à mon époque, j’adorais Casillas, mais mon style ressemblait plus à (Edwin) van der Sar et Peter Cech. Alors je les voyais plus pour analyser ce qu’ils faisaient dans certaines actions et essayer d’apprendre. Je pense qu’il est important d’apprendre des autres gardiens».

Ils n’ont peut-être pas toujours eu la vedette qu’ils méritaient, mais il ne fait aucun doute que Cech et van der Sar ont marqué l’élite.

Tous deux ont été plusieurs fois champions et vainqueurs du Golden Glove en Premier League, tous deux ont été champions de l’UEFA Champions League en tant que personnalités et ont tous deux représenté leurs équipes nationales pendant plus d’une décennie.

Thibaut Courtois est le gardien de but avec le plus de matches (94) joués pour l’équipe nationale belge dans l’histoire. Référence de la génération dorée dans le football belge.

Thibaut Courtois a été élu meilleur gardien de la Ligue belge, de la Ligue espagnole, de la Premier League anglaise, de l’UEFA Champions League et de la Coupe du monde. Il est l’un des meilleurs archers du moment.